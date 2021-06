Informacje takie przekazał w czwartek wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W rejonie przejścia trąby powietrznej (pow. nowosądecki) uszkodzonych zostało w różnym stopniu 30 budynków mieszkalnych i 30 budynków gospodarczych. Jedna osoba została ranna - podał wojewoda w mediach społecznościowych.

Jak poinformował w TVN24 rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak, życiu rannej osoby nie zagraża niebezpieczeństwo.

Według wstępnych danych strażaków, trąba powietrzna, która przeszła w czwartek po południu nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa k. Nowego Sącza w woj. małopolskim, uszkodziła dachy około 20 budynków.

"Jestem po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie natychmiastowe rządowe wsparcie dla mieszkańców miejscowości poszkodowanych przez trąbę powietrzną" - podkreślił Kmita.

Żadnego z mieszkańców Sądecczyzny, którzy ucierpieli w wyniku przejścia trąby powietrznej przez Piątkową, Librantową, Koniuszową i inne miejscowości, nie zostawimy bez wsparcia - zapewnił we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Pomoc będzie koordynować na miejscu Ryszard Pagacz - Wicewojewoda Małopolski oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP" - napisał na Twitterze szef rządu.

W czwartek w Małopolsce przechodzi gwałtowny front burzowy objawiający się ulewami i gradem, który w niektórych miejscach miał po kilka cm średnicy.

Śląskie: Silny deszcz, gwałtowne burze

Około 60 zgłoszeń związanych z obfitymi opadami deszczu i burzami odnotowała dotychczas straż pożarna w woj. śląskim; najwięcej pracy strażacy mają w powiecie będzińskim. Burze, którym towarzyszy obfity deszcz, czasem także grad, od czwartkowego popołudnia przetaczają się nad regionem.

Do godz. 19:00 straż pożarna w woj. śląskim odnotowała 59 zdarzeń z związku z burzami i opadami. Najwięcej w powiecie będzińskim – 24, częstochowskim – 9, lublinieckim – 4 - przekazała wieczorem rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska.

Po gwałtownej burzy, która przeszła nad w czwartek Częstochową, na Jasnej Górze zalana została podłoga w Kaplicy Matki Bożej. Po bardzo sprawnej akcji strażaków woda została wypompowana i sytuacja jest opanowana, nie doszło do żadnych poważnych zniszczeń - przekazało biuro prasowe sanktuarium.

Ostatnie ostrzeżenie IMGW, które dotyczy całego województwa, obowiązuje do piątkowego rana. Meteorolodzy prognozują burze, którym towarzyszyć będą nawalne opady deszczu do 40, a lokalnie do 60 mm oraz grad; porywy wiatru mogą osiągać nawet 110-130 km/h.