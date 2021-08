Jedno z zarządzeń kieruje sprawy sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów do sekretariatu I prezesa SN. Drugie dotyczy biegu spraw, które już trafiły do Izby Dyscyplinarnej. Ma o nich zadecydować prezes tej Izby lub skład orzekający, do którego zostały przydzielone.

TSUE: System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów niegodny z prawem UE

W połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, także w kwestiach na przykład uchylania immunitetów sędziowskich. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

W ubiegły piątek I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pisma z apelem o skorzystanie przez głowę państwa z inicjatywy ustawodawczej, która pozwoliłaby na "efektywne i nie budzące zastrzeżeń" funkcjonowanie w Polsce systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz o podjęcie prac legislacyjnych w tej sprawie.