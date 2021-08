Kurator sądowa została zaatakowano w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego z rodziną mężczyzny. Do zdarzenia doszło 3 lipca w miejscowości Cieśle w gminie Krasocin.

Reklama

27-letni Mateusz W. znieważał kuratorkę słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, kierował wobec niej groźby pozbawienia życia i stosował przemoc fizyczną. Dokonał też uszkodzenia samochodu pokrzywdzonej. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia – przekazał w środę Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie zatrzymali Mateusza W, a następnie został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie.

Prokurator przedstawił Mateuszowi W. dwa zarzuty: pierwszy związany z czynną napaścią na funkcjonariusza publicznego, wywieraniem przemocą i groźbami bezprawnymi wpływu na czynności urzędowe funkcjonariusza, znieważaniem funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz spowodowaniem naruszenia nietykalności cielesnej; drugi związany z uszkodzeniem mienia pokrzywdzonej w postaci samochodu osobowego - powiedział.

Pokrzywdzona doznała lekkich obrażeń ciała. Na kwotę 5,5 tys. zł wyceniono uszkodzenia samochodu.

Mateusz W. przyznał się do winy

Mateusz W. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy we Włoszczowie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Oskarżonemu mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.