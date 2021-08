Jak poinformował PAP rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. kpt Edward Mysera, poszukiwania na Wiśle, które rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 9, zostały przerwane po zmroku – w akcji brało udział 120 osób.

Poszukiwania na Wiśle i jej brzegach od Świniar, gdzie doszło do wypadku, aż do Płocka, prowadzili przez cały dzień strażacy Państwowej straży Pożarnej, druhowie ochotnicy, a także policjanci i WOPR. Na rzece pływało w sumie 15 łodzi. Były trzy sonary i dwie ekipy płetwonurków. Niestety nie udało się odnaleźć zaginionego – powiedział w poniedziałek wieczorem PAP st. kpt Mysera.

Akcja zostanie wznowiona we wtorek

Jak zapowiedział rzecznik płockiej straży pożarnej, przybyły na miejsce poszukiwań specjalista od pracy sonarów, pozytywnie ocenił ich dotychczasowe wykorzystanie. "Podczas wieczornej odprawy zakreślił on także sposób prowadzenia akcji, która zostanie wznowiona we wtorek rano, właśnie z wykorzystaniem tych urządzeń – podkreślił st. kpt Mysera. Dodał, iż po wznowieniu poszukiwań, akcja będzie prowadzona - podobnie, jak to było w poniedziałek - nie tylko na rzece, ale także na jej brzegach, które ponownie będą patrolowane.

Rzecznik płockiej straży pożarnej zaznaczył, iż poszukiwania będą prowadzone aż do skutku – we wtorek mają zostać wznowione ok. godz. 9. Przyznał jednocześnie, że poniedziałkową akcję utrudniały m.in. wysoki poziom Wisły i zmętnienie wody przez niesiony z nurtem rzeki osad, a pod koniec całego dnia poszukiwań także obfite opady deszczu.

Wypadek

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka. Jak informowała wcześniej straż pożarna, gdy z łodzi wypadło trzech mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, w tym dzięki pomocy innych osób, natomiast trzeciego mężczyzny nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji, którą zakończono po zmroku.

W poniedziałek, już po wznowieniu rano akcji poszukiwawczej, Prokuratura Rejonowa w Płocku potwierdziła, że zaginiony to starosta płocki Mariusz Bieniek, który wraz z dwoma znajomymi popłynął w niedzielę Wisłą na ryby – wcześniej tożsamość poszukiwanego była znana nieoficjalnie. Jak zapowiedział zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz, w sprawie wypadku zostanie wszczęte śledztwo. Dodał, iż jeszcze w poniedziałek przesłuchano m.in. dwóch mężczyzn, który uczestniczyli w zdarzeniu.

Poszukiwania starosty płockiego

Mogę oficjalnie potwierdzić, że poszukiwania dotyczą starosty płockiego. Na tę chwilę, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem – powiedział m.in. PAP prokurator Policiewicz. Odnosząc się do wstępnych ustaleń, dotyczących wypadku, wyjaśnił, że łódź wywróciła się po tym, jak wpłynęła na mieliznę. Z uwagi na to, że nie było tam głęboko, płynący łodzią podjęli próbę postawienia jej na wodzie. W pewnej chwili starosta oddalił się i nie był w stanie wrócić. Dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć – dodał prokurator Policiewicz.

Jeszcze w niedzielę płetwonurkom udało się zlokalizować wywróconą na Wiśle łódź, jednak w trakcie jej przeszukania nie znaleziono tam poszukiwanego – w ramach śledztwa łódź będzie poddana szczegółowym oględzinom.

Po otrzymaniu w niedzielę wieczorem zgłoszenia o wypadku łodzi na Wiśle w rejonie miejscowości Świniary niedaleko Płocka do akcji ratunkowej skierowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej, a w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny wykorzystano sonar - na rzece poszukiwania prowadziło w niedzielę w sumie 6 łodzi. W trakcie poszukiwań wznowionych w poniedziałek na miejscu obecni byli m.in. przedstawiciele starostwa płockiego, a także pochodzący z Płocka poprzedni tamtejszy starosta, obecnie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) - Mariusz Bieniek, lat 38, zastąpił go na stanowisku płockiego starosty w 2014 r.; wcześniej był burmistrzem Wyszogrodu.