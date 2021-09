"Wczoraj wysłaliśmy pisma do szefów wszystkich parlamentarnych Klubów, Kół oraz posłów niezależnych z informacją o zawiązaniu się zespołu parlamentarnego do spraw zmiany ordynacji wyborczej i z prośbą o przekazanie nam listy posłów zainteresowanych udziałem w pracach zespołu" - poinformował Kukiz we wpisie na Facebooku.

Polityk powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że "trzeba przedyskutować różne formuły zmiany ordynacji". - Aby wypracować taką ustawę, która wyprowadzi państwo z ordynacji partyjnej, która obliguje obywatela do tworzenia jakiegoś stada, jeżeli ten chce wystartować do Sejmu. To z kolei skutkuje hierarchizmem i odgórnością w partiach politycznych - zauważył Kukiz'15.

Jak dodał, będzie mu zależało, aby w pracach zespołu odrzucić dyktat partyjny.

Kukiz w piśmie do parlamentarzystów prosi, aby lista posłów, którzy mieliby wejść w skład zespołu, została przekazana do 16 września.