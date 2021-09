Według prognoz specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poniedziałek rozpocznie się pogodnie. W całym kraju przewidywane jest zachmurzenie małe, któremu towarzyszyć będą słabe podmuchy wiatru z kierunków wschodnich. Temperatura wyniesie od 6-8 stopni na wschodzie do 10-12 stopni na zachodzie kraju.

Reklama

Na upały nie ma co liczyć

W ciągu dnia temperatura będzie rosła, by maksymalnie osiągnąć wartości 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 19 stopni w centrum, do 23 stopni na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, jedynie w zachodniej części kraju przechodzący w umiarkowany. W godzinach popołudniowych w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie może wzrosnąć do dużego, jednak bez opadów deszczu.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

W nocy z poniedziałku na wtorek, szczególnie w północnej części kraju, pojawi się więcej chmur, ale nie będzie z nich deszczu. Na południu kraju należy spodziewać się silnych mgieł. Wiał będzie słaby wiatr z południa. Na północnym wschodzie i w terenach podgórskich w ciągu nocy temperatura spadnie do 4 stopni. W centrum kraju termometry wskażą około 9 stopni, a najcieplej - do 12 stopni - będzie na zachodnich krańcach Polski - powiedziała Woźniak.