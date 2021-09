Miasto ma też zaplanowany harmonogram działań w warszawskich szkołach związanych ze szczepieniami. Jest on zgodny z wytycznym ministerstwa edukacji i nauki. Od 1 do 5 września odbyły się w szkołach lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjne i edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Od 6 do 12 września wychowawcy klas zbierają zgody na szczepienie uczniów, a akcja szczepień przeciw COVID-19 odbędzie się między 13 a 19 września.

"To dyrektorzy szkół przekażą dane o liczbie chętnych"

To dyrektorzy szkół będą kontaktować się z podmiotem leczniczym i przekażą dane o liczbie chętnych na szczepienia. Informację o terminie podania dawki rodzice uczniów otrzymają bezpośrednio ze szkoły. "Szczepienie poprzedzi wypełnienie kwestionariusza występnego wywiadu przesiewowego, który musi podpisać jednego z rodziców lub opiekunów dziecka" - wyjaśniał wcześniej ratusz.

Miasto zaplanowało również spotkania online dla rodziców z ekspertami w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Podczas tych spotkań specjaliści będą odpowiadali na przesłane wcześniej pytania dotyczące szczepień dzieci i młodzieży przeciw COVID-19. Seminaria mają charakter otarty i nie obowiązują na nie zapisy. Dokładne informacje o tych spotkaniach można znaleźć na stronie urzędu miejskiego.