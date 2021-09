Według prognoz specjalistów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek rano silny wiatr będzie wiał na terenie całego kraju. Najmocniejsze porywy wiatru spodziewane są nad morzem i na Pomorzu, gdzie mogą osiągać prędkość do 80 km/h. W głębi lądu siła wiatru będzie nieco mniejsza i stopniowo malejąca w ciągu dnia. Do zachodu słońca najcieplej będzie na zachodzie i w południowio-zachodniej części kraju.

Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to najwięcej chmur w piątek będzie na wschodzie, w centrum i na północy Polski, choć i tu przewidujemy na przemian przejaśnienia z przelotnymi, niewielkimi opadami deszczu, które miejscami mogą dojść do około 5 mm. Najwięcej rozpogodzeń zobaczymy na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 15 stopni w okolicach Warszawy, do 17 stopni na Dolnym Śląsku i okolicach Szczecina - powiedział Ogrodnik.

Pogoda na weekend

W nocy z piątku na sobotę mocniej wiać będzie jeszcze nad morzem, gdzie prędkość wiatru może osiągnąć 65 km/h. W nocy będzie pochmurno. Niewielkie opady dające w sumie do 2 mm deszczu spodziewane są głównie na wschodzie kraju. Temperatura w nocy wyniesie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum, 12 na Dolnym Śląsku i 16 stopni w woj. lubuskim. Na najbliższy weekend meteorolodzy zapowiadają stopniowe ocieplenie, z temperaturami dochodzącymi w niedzielę i poniedziałek do 22-24 stopni Celsjusza.

