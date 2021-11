Środa do końca dnia będzie pochmurna, z temperaturami od 8 na północnym wschodzie do 13 st. C na Dolnym Śląsku - powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk IMGW. W pierwszej połowie dnia deszcz spadnie na północno-wschodniej części kraju. W nocy deszczowo na zachodzie i Podhalu.

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w środę w ciągu dnia deszczowo będzie na wschodzie kraju. Reklama Na wschodzie i północnym wschodzie w pierwszej połowie dnia będzie pochmurno ze słabnącymi opadami deszczu. Na zachodniej połowie kraju i na południu Polski w ciągu dnia nie powinno padać, a zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami duże, z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 8-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum i 13 na Dolnym Śląsku - powiedziała PAP Ewa Łapińska z IMGW. Aktualna pogoda, prognoza pogody>>> Noc ze środy na czwartek zapowiada się dość pogodnie i bez opadów na wschodzie i w centrum kraju. Od Dolnego Śląska przez Ziemię Lubuską po Wielkopolskę prognozowane są deszcze, które będą przemieszczały się w stronę Kujaw. Deszcz możliwy jest także na Podhalu. Temperatura minimalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 4 stopni na Podhalu, do 9 stopni w Wielkopolsce. W wysokich partiach Sudetów może wiać wiatr osiągający 100 km/h. Anna Lewicka Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję