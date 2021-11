- W ciągu dnia mogą pojawić się większe przejaśnienia, na południu kraju i w górach rozpogodzenia, miejscami spodziewamy się słabego deszczu i mżawki - przekazała Dąbrowska. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby wschodni i południowo wschodni.

Reklama

Wieczorem ponownie zacznie tworzyć się mgła. - Mgła będzie ograniczała widoczność do 100 metrów i wszystko wskazuje na to, że w nocy tej mgły będzie zdecydowanie więcej i może utrzymywać się dłużej w porównaniu do nocy z niedzieli na poniedziałek - dodała Dąbrowska.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

W ciągu dnia temperatura minimalna będzie wahać się od -2 do 3 stopni Celsjusza, cieplej będzie nad morzem, tam miejscami termometry wskażą od 4 do 5 stopni Celsjusza. W większości kraju będzie wiał wiatr słaby z kierunku południowo – wschodniego. Mocniejsze porywy wiatru spodziewane są w Sudetach, w wysokich partiach gór osiągną do 55 km/h.