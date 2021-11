Posłanka Lewicy Magdalena Biejat właśnie wróciła z przygranicznego obszaru. Jak opowiada, państwo "nie wspiera lokalnych mieszkańców, nie wspiera swoich własnych służb. Lokalne gminy zostały pozostawione same z koniecznością znalezienia noclegu dla służb”. Efekt? Zmęczeni, w kryzysie psychicznym żołnierze to jest zagrożenie dla nich samych – mówi. I ocenia: - Państwo poległo na całej linii.

Polska a koczujący migranci

Pytana, jak powinna zachować się Polska w stosunku do koczujących na granicy migrantów, odpowiada: Powinniśmy zatrzymać migrantów, przeprowadzić szybkie procedury sprawdzające, przyjąć wnioski o ochronę międzynarodową, a następnie pokazowo wsadzić tych ludzi – których wnioski będą rozpatrzone negatywnie – do samolotów i odesłać do domu.

Wskazuje przy tym, że np. Irak jest gotów współpracować i współorganizować takie powroty i takie "procedury powrotowe".