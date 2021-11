Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w piątek na terenie całego kraju będzie pochmurno i deszczowo.

- Deszcz nie będzie intensywny, jednak może spaść praktycznie w każdej części kraju. Jutro wiatr będzie umiarkowany, dość silny i porywisty, wiejący z kierunków zachodnich - poinformowała Ewa Łapińska, synoptyk z IMGW.

- W głębi lądu, szczególnie w północnej połowie kraju, do 60, a nad morzem do 80 km/h. Prognozowana temperatura maksymalna to od 7-8 stopni Celsjusza na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu, 10-11 stopni w centrum, do 12-13 stopni nad morzem i na zachodzie Polski - powiedziała.