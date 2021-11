Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, piątek zapowiada się jako dzień pochmurny i deszczowy w całym kraju.

Deszcz nie będzie intensywny, jednak może spaść praktycznie w każdej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny i porywisty. W głębi lądu, szczególnie w północnej połowie kraju, wiejący z zachodu wiatr może osiągnąć do 60, a nad morzem do 80 km/h. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny, 10-11 stopni w centrum, do 12-13 stopni na zachodzie kraju oraz nad morzem - powiedziała Ewa Łapińska.

OSTRZEŻENIE przed silnym wiatrem

W nocy z piątku na sobotę nastąpi niewielki spadek temperatury. Termometry wskażą 4 stopnie na Podhalu, 7-8 stopni na krańcach wschodnich i 9-10 stopni na zachodzie i nad morzem. Nadal będzie wiał silny, porywisty wiatr dochodzący w głębi kraju do 70 km/h oraz do 80 km/h nad morzem. Na południu, w porywach, wiatr może wiać z prędkością około 50 km/h.