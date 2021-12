W przypadku budynków wielorodzinnych kwota ma być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych. Na konto mieszkańca trafi w przypadku osób zamieszkujących budynki jednorodzinne.

Uchwałę w sprawie opłat za odbiór śmieci Rada Warszawy podjęła 18 listopada. Określono w niej pięć stawek opłat za wywóz odpadów. Dla mieszkań o powierzchni do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Jak przekazał stołeczny ratusz, Rada Warszawy zdecydowała o uruchomieniu pomocy osłonowej dla zamieszkujących samotnie mieszkańców stolicy w trudnej sytuacji materialnej. O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od 1 stycznia 2022 r., czyli planowej daty wejścia w życie nowych przepisów.

"Pomoc osłonowa skierowana będzie do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie" - poinformował ratusz.

Pomoc będzie wynosić minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.

Gdzie zgłosić się po pomoc?

By otrzymać pomoc, trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku lub lokalu.

"W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego" - informuje ratusz.

Mieszkańcy z gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową. Ratusz podkreśla jednak, że nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. "Kryterium dochodowe uprawniające ich do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie od stycznia 2022 r. wynosiło 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie" - wskazano.

Świadczenia w ramach programu osłonowego będą przyznawane na konkretny okres wynikający z decyzji administracyjnej danego Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby będą musiały uaktualniać składane wnioski.

O częściowe lub całkowite zwolnienie najuboższych warszawiaków z opłaty za gospodarowanie odpadami apelował wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jak informował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, to właśnie do wojewody wpływają "liczne wystąpienia mieszkańców Warszawy" odnoszące się do nowych zasad ustalania opłaty za śmieci. Wśród nich jest pismo kilkunastu spółdzielni, które chcą unieważnienia nowej uchwały. Z uwagi na charakter sprawy nadzór nad przepisami sprawowany jest jednak przez Regionalną Izbę Obrachunkową i to ona dokona ich analizy.