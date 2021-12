Najbardziej dynamicznej pogody spodziewamy się w piątek, w wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Znajdziemy się wtedy w zasięgu niżu z rejonu Morza Białego i przez nasz kraj przemieszczać się będą fronty atmosferyczne. Spowoduje to napływ cieplejszego powietrza z zachodu. Ocieplenie będzie szczególnie odczuwalne na południu kraju. Będzie pochmurnie z opadami śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a na południu i zachodzie w deszcz. Na północy i północnym wschodzie będzie padał śnieg, okresami intensywniej. Wystąpi duża różnica nie tylko w zjawiskach pogodowych, ale i w temperaturze: na północnym wschodzie i w Karpatach będzie od -2 do 0 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze od 1 do 9 stopni, z czego im bliżej południowego zachodu, tym cieplej. Wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr, który na wybrzeżu i w górach będzie silny, w porywach do 70 km/h.

Oblodzenie dróg - ostrzeżenie IMGW

IMGW ostrzega, że tego dnia warunki drogowe będą bardzo niekorzystne: w ciągu dnia spodziewamy się marznących opadów deszczu, zwłaszcza w pasie od woj. lubuskiego, przez centrum Polski, po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Ponadto, wieczorem i w nocy stopniowo od północy będzie postępować ochłodzenie, które spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, i szybkie powstawanie niebezpiecznego oblodzenia.

Pogoda na Boże Narodzenie

Sobotni poranek przywita nas jeszcze sporym zachmurzeniem, a na południu i gdzieniegdzie na krańcach północnych kraju opadami śniegu. Stopniowo od północy kraju będzie się jednak rozpogadzać Będzie chłodniej: rano temperatura powietrza wyniesie od -9 stopni na północy do 2 stopni na południowym wschodzie, po południu odpowiednio od -5 do około 0. Wiatr osłabnie, choć nadal będzie przeważnie umiarkowany, a na wschodzie okresami porywisty.

W niedzielę mimo, że będzie chłodno, to słońce śmiało będzie wyglądać zza chmur i będzie to idealny czas na spacer. Wyjątek to krańce południowe, tam nadal będzie dominować duże zachmurzenie. Niedzielny poranek mroźny zwłaszcza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie na termometrze może być około -12 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wyniesie od -6 stopni na północy do -1 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

IMGW apeluje do kierowców o ostrożność podczas powrotów do domu, drogi będą mokre i śliskie.

