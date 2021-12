Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w środę rano, że błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na dk 22 na odc. Elbląg – Malbork w woj. warmińsko-mazurskim, na dk 79 na odc. Kraków – Chrzanów, dk 52 na odc. Wadowice – Kęty i dk 44 odc. Oświęcim – Zator w Małopolsce, i na dk 63 na odc. Siedlce – Sokołów Podlaski na Mazowszu.

Reklama

GDDKiA dodała, że mgły mogą utrudniać jazdę kierowcom w woj. zachodniopomorskim i lubuskim, a padający śnieg w woj.: śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim i pomorskim.

W komunikacie GDDKiA podano, że w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie i w centrum również z rozpogodzeniami. Miejscami słabo będzie padał śnieg, tylko w rejonie Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej wystąpią przelotne opady śniegu, lokalnie powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

Temperatura maksymalna będzie od -7 do -5 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około -2 st. C w centrum, do 0, 1 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na zachodzie skręcający na południowy.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>