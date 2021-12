W prognozie na najbliższe dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że już w nocy z wtorku na środę zacznie się nad Polską odwilż. Temperatury każdego następnego dnia będą rosły. Pod koniec roku osiągną nawet wartości dwucyfrowe.

"Dynamiczna odwilż"

We wtorkowy wieczór nadejdzie deszcz, dokuczliwy wiatr i mgły. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. W nocy zacznie się dynamiczna odwilż. Od zachodu w kierunku centrum będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, przejściowo marznących i powodujących gołoledź. Niemal dla całej Polski obowiązują ostrzeżenia wydane przez IMGW-PIB, w których synoptycy ostrzegają przed śliskością na drogach i chodnikach. Śnieg możliwy jest tylko na wschodzie. Na północy kraju lokalnie wystąpią gęste mgły.

W środę temperatura maksymalna wyniesie od –5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, od 0 do 1 stopnia w centrum i 5 stopni na Dolnym Śląsku.

Noc ze środy na czwartek będzie jeszcze mroźna na północnym wschodzie do –5 stopni, w centrum ok. zera, a na zachodzie do 2 stopni. Na Podlasiu wystąpią opady śniegu, a niemal w całej wschodniej połowie kraju możliwy będzie deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Na zachodzie wystąpi słaby deszcz i mżawki. W wielu miejscach utworzą się też gęste mgły.

W czwartek opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu mogą wystąpić na północnym wschodzie i w Karpatach. Na pozostałym obszarze kraju będzie padał deszcz. Utrzymają się silne zamglenia, a do godzin południowych i wieczorem także gęste mgły. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są roztopy. Stopniowo będzie wzmagał się wiatr, który w porywach osiągnie do 50-55 km/h, a nad morzem nawet do 75 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 4 w centrum, do 8-9 stopni na zachodzie.

Deszczowo i wietrznie

W sylwestrowy piątek będzie cieplej, od 3 stopni na południowym wschodzie do aż 12 na zachodzie. Będzie jednocześnie bardzo deszczowo i wietrznie, z porywami wiatru do 55 km/h, a nad morzem do 75 km/h. Noc sylwestrowa będzie ciepła i deszczowa. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni na północy do 9 na południowym wschodzie. Z powodu porywistego wiatru temperatura odczuwalna będzie niższa.

2022 rok rozpocznie się deszczowo. Więcej rozpogodzeń będzie tylko na północnym wschodzie - to zwiastun napływu mroźnej masy powietrza i ochłodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie. Wiał będzie umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 65 km/h, głównie z kierunków północnych.

W związku z rozwojem zjawisk lodowych, zostały wydane we wtorek ostrzeżenia hydrologiczne 1 (najniższego) stopnia. Hydrolodzy IMGW-PIB ostrzegają przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla Bugu w rejonie Frankopola i Wisły poniżej ujścia Narwi w rejonie Kępy Polskiej.

Najbliższa doba może przynieść dalsze wzrosty stanu wody do strefy - wody wysokie - spowodowane piętrzeniem lodowym. Jednak już przed weekendem zjawiska lodowe zaczną stopniowo zanikać, w związku z prognozowanym ociepleniem. Zagrożenie mogą stanowić wtedy roztopy, głównie w zlewni środkowej Wisły, Narwi i Bugu, gdyż w zlewniach górskich na południu kraju, temperatura powietrza będzie nadal niższa niż w pozostałej części kraju.

IMGW przypomina i apeluje, że lód, szczególnie ten na rzekach, jest jeszcze cienki i może się załamać pod naporem naszego ciężaru.

