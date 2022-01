Pawlak w rozmowie w Polskim Radiu 24 był pytany o szeroko komentowaną w ostatnim czasie kwestię finansowania telefonu zaufania dzieci i młodzieży (116 111) Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pod koniec ubiegłego roku Fundacja dowiedziała się, że w 2022 r. nie może liczyć na wsparcie państwa. W poniedziałek prezeska fundacji Monika Sajkowska zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o współfinansowanie przez rząd tego numeru.

Reklama

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odnosząc się do tej sprawy powiedział we wtorek, że niezależnie od infolinii fundacji działa dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800-12-12-12). "Myślę, że to jest ta instytucja, która powinna się tym zajmować i zajmuje" - ocenił.

RPD Mikołaj Pawlak: Nie ma się co licytować, kto jest ważniejszy

RPD Mikołaj Pawlak w niedzielę podkreślił, że każda pomoc dzieciom jest potrzebna i "nie ma co się licytować, kto jest ważniejszy". Niestety, mogę to powiedzieć ze smutkiem, tej pracy nam nie zabraknie. Prawie 50 tys. połączeń odebrano przez telefon zaufania, który działa w moim biurze, podobną liczbę połączeń odebrano w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i w szeregu innych instytucji, które takie telefony prowadzą - wskazał rzecznik.

Dlatego zaproponowałem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (...) wspólną kampanię we wszystkich 20 tysiącach szkół w Polsce, po to, by do uczniów dotarła informacja o wszystkich infoliniach, które im pomagają - zapowiedział Pawlak.

Zaznaczył, że zarówno dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12), jak i telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (116 111) działają od wielu lat. Już 14 rok wspólnie działamy na rzecz dzieci. Co więcej, są specjaliści, którzy pracowali albo pracują w obydwu naszych instytucjach, więc nie ma co kruszyć kopii o tego typu formy pomocy, po prostu trzeba wspierać każdą z nich - powiedział Pawlak.

Reklama

Pawlak: Ja jestem w stanie sfinansować medialny przekaz

Zwrócił uwagę, że pandemia wzmocniła problemy dzieci, dlatego tak ważne jest szerokie wsparcie. Ja jestem w stanie sfinansować medialny przekaz, który będzie docierał do wszystkich szkół. Poproszę o to ministra zdrowia, ministra edukacji, żeby dotarła informacja do wszystkich szkół o wszystkich numerach telefonów - zapowiedział rzecznik.

Dopytywany, czy pieniądze kierowane z publicznych środków powinny zabezpieczyć potrzeby także Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, odparł, że wszelkie formy pomocy dzieciom powinny być wspierane.

Mam nadzieję, że ten nowy rok budżetowy, który się zaczyna, różnego rodzaju inicjatywy, niekoniecznie w tej dotychczasowej formie, ale przez różnego rodzaju akcje, inicjatywy, czy resortów, czy instytucji państwowych też będą uruchomione. Mam taką nadzieję i o to apeluję - oświadczył RPD.

Z Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800-12-12-12) mogą skorzystać dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Dzieci i młodzież potrzebujący pomocy mogą także skorzystać z linii 116-111 prowadzanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Konsultanci obsługujący telefon zaufania udzielają porad, a także – na mocy porozumienia z policją – reagują w sytuacji, gdy z rozmowy telefonicznej wynika, że życie lub zdrowie dziecka może być zagrożone. Linia 116-111 jest ogólnopolska, bezpłatna i anonimowa. Z konsultantami można skontaktować się także za pośrednictwem strony www.116111.pl.