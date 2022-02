Żaryn przypomniał, że w Polsce trwa budowa nowej zapory, która uszczelni granicę z Białorusią.

Reklama

Już dziś granica polsko-białoruska jest najpilniej strzeżonym odcinkiem granicy zewnętrznej UE. Nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski będzie jeszcze trudniejsze - napisał w poniedziałek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

"Montowane będą pierwsze pszęsła"

Reklama

Żaryn przekazał sobotni wpis straży granicznej, która załączając zdjęcia posadowionych już słupów zapory na odcinku posterunku w Mielniku (Podlaskie) zapowiedziała, że wkrótce będą montowane pierwsze przęsła.

Przy granicy Polski z Białorusią do 1 marca obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zakaz wprowadzono w 183 przylegających do granicy miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy.

Na podlaskim odcinku granicy budowana jest zapora, która ma powstrzymać napływ migrantów na sztucznie stworzonym praz reżim białoruski szlaku przerzutowym na Zachód.