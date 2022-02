DGP: Kontrola dotycząca stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19 trwała niemal rok, więcej niż inne tego rodzaju kontrole. W efekcie placówka, która przyczyniła się do rozpropagowania amantadyny jako leku na koronawirusa, dostała zakaz stosowania tej substancji w leczeniu COVID-19.

A co z resztą pacjentów? Jak on się przeniesie do innej placówki, to już będzie mógł wystawiać recepty na amantadynę.