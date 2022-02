"To jest 18 800 przypadków zakażeń omikronem, czyli ponad 97 procent wszystkich badanych, sekwencjonowanych przypadków koronawirusa w kraju. Myślę, że w przyszłym tygodniu osiągniemy 100 procent" - powiedział rzecznik MZ.

Omikron

Wariant omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie w RPA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 26 listopada zakwalifikowała go do grupy "niepokojących wariantów". Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa była delta.

W Polsce pierwszy przypadek omikronu potwierdzono 16 grudnia u 30-letniej obywatelka Lesotho, która w naszym kraju przebywała na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. Dwa dni wcześniej, 14 grudnia, potwierdzono w Chinach zakażenie tym wariantem u polskiej dziewczynki, która z Warszawy samolotem przyleciała do Państwa Środka.(PAP)