Zgodnie z ostrzeżeniem zjawisko jest przewidywane od godz. 23 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek (12 kwietnia br.). Prawdopodobieństwo jego wystąpienia określono na 80 proc.

W tym czasie na terenie wszystkich lubuskich powiatów prognozuje się spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C.

