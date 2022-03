W nocy ze środy na czwartek nastąpi powrót zimy; przewidywane są opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem oraz znaczne ochłodzenie. W województwach leżących w centrum kraju ochłodzenie nie będzie bardzo odczuwalne, wystąpią tam opady deszczu. Prawdziwa zima zacznie się w górach, gdzie opady śniegu mogą wynieść około 20 centymetrów, i na Pomorzu, gdzie napada do 5 centymetrów białego puchu.

Reklama

Ochłodzenie i opady śniegu potrwają do przyszłego wtorku.

Polska znajduje się w układzie barycznym, w którym na wschodzie i zachodzie występują wyże atmosferyczne, w centrum kraju natomiast jest niż. Wraz z niżem nad kraj nadciągają fronty atmosferyczne, które oznaczają duże zachmurzenie, ochłodzenie, a nawet opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu - przekazał Grzegorz Walijewski.

Gdzie największe zmiany pogody?

Reklama

Największe zmiany pogodowe przewidywane są w województwach: pomorskim, małopolskim i podkarpackim.

Nagły nawrót zimy jest złą wiadomością dla osób planujących wędrówkę w górach. Od środowej nocy może tam spaść nawet do 20 centymetrów śniegu, co oznacza pojawienie się zagrożenia lawinowego - powiedział synoptyk i rzecznik IMGW. Dodał, że świeży śnieg to jednocześnie idealne warunki dla narciarzy.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>