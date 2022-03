We wtorek w ciągu dnia prognozowana jest słoneczna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na wschodzie do 15-17 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego wschodu.

Pogoda w środę

Pogoda w środę upłynie przeważnie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna sięgnie od 12-14 st. C na Pomorzu oraz w rejonie Warmii i Mazur do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby.

Pogoda w czwartek

Czwartkowa aura przyniesie małe, miejscami na północy umiarkowane, zachmurzenie. Nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 11-13 st. C na północy do 14-15 st. C na południu kraju. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu.

Pogoda w piątek

W piątek niebo będzie pokryte małym, miejscami umiarkowanym, zachmurzeniem. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Pogoda w sobotę

W sobotę należy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia i braku opadów. Temperatura maksymalna sięgnie od 12-14 st. C na wschodzie do 14-15 st. C na zachodzie kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.