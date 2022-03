Co przyniesie pierwszy dzień nowego tygodnia? Zmian będzie niewiele. Wciąż będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Powieje południowy i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek także będzie słonecznie, choć na południu pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą od 13 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Powieje południowo wschodni słaby i umiarkowany wiatr.