Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1030hPa i będzie wolno rosnąć.

Pogoda na weekend

W piątek w południowo-wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 5°C na wschodzie, około 7°C w centrum, do 11°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat miejscami tylko około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich, tylko na Pomorzu i wybrzeżu z kierunków zachodnich.

W nocy z piątku na sobotę w południowo-wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Pomorzu z rozpogodzeniami. Na północy i zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północy, zachodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -8°C na północnym wschodzie, około -4°C w centrum, do 1°C, 2°C na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do -10°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich.

W sobotę na północy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, na pozostałym obszarze kraju słonecznie. Od wschodniej części wybrzeża po Kujawy możliwe słabe opady deszczu. W rejonie Zatoki Gdańskiej lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 m, utrzymujące się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna od 5°C na wschodzie do 7°C, 8°C w centrum kraju i 10°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpatach miejscami około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, wschodni.

W Warszawie w piątek słonecznie. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około -4°C. Wiatr słaby, wschodni. W sobotę słonecznie. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.