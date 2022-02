W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-60 kilometrów na godzinę.

W sobotę Polska stopniowo dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu, który w ciągu dnia umocni się nad naszym wybrzeżem, spychając pozostałe jeszcze chmury opadowe poza nasze wschodnie i południowe granice. Od niedzieli słoneczna, ale nieco chłodniejsza, wyżowa pogoda zdominuje cały obszar Polski na kilka kolejnych dni.

Pogoda na sobotę

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na północy i zachodzie również rozpogodzeniami. Natomiast na południu i częściowo na wschodzie pojawią się opady przelotne deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny i północno-zachodni wiatr, słaby, jedynie na wybrzeżu - umiarkowany.

Niedziela będzie pogodna

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje ze wschodu.