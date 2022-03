Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 st.C na Podhalu i 13 st.C miejscami na północy, około 16 st.C w centrum do 20 st.C na południowym zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem: od 8 st.C do 10 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w północnej połowie kraju oraz w górach do 60 km/h, na północy do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Na północnym wschodzie lokalnie wiatr powodować może zamiecie pyłowe.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1 st.C, 3 st.C na północy, około 5 st.C w centrum i na zachodzie do 7 st.C, 8 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy początkowo dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na 29.03

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, głównie na północy oraz południu. Na krańcach północno-wschodnich pod wieczór możliwy deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 6 st.C, 8 st.C na północy, około 11 st.C w centrum do 14 st.C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po północy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zwłaszcza początkowo porywisty, z kierunków zachodnich. We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.