Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla wszystkich województw z wyjątkiem północnych fragmentów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognozowane temperatury

Na północnym-wschodzie prognozowana jest temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C, lokalnie -7 st. C. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 10 st. C. Mniejsze przymrozki wystąpią najprawdopodobniej w północno-zachodniej części kraju, gdzie miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do około -3 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.