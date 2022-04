W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na terenie całego kraju zachmurzenie umiarkowane, które po południu, zwłaszcza na wschodzie zacznie wzrastać. Tam też mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień od 13 stopni Celsjusza na wschodzie do 17 stopni na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej około 11 stopni.

W nocy miejscami mgła ograniczająca widoczność do 300 m. Temperatura minimalna od –1 stopnia w rejonie Kaszub i Pojezierza Pomorskiego do 4-5 stopni w centrum i na zachodzie. Na północy kraju możliwy spadek temperatury przy gruncie do –3 stopni.

W sobotę dużo pogodnego nieba, jedynie w centrum i na wschodzie po południu możliwe niewielkie opady deszczu. W nocy i nad ranem lokalnie przymrozki, na północy i północnym wschodzie kraju z temperaturą przy gruncie do –3 stopni. Temperatura minimalna od –1 stopnia na Kaszubach i Pojezierzu Pomorskim, około 0 stopni na Mazurach i Podhalu, do 5 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna w dzień od 14 do 18 stopni. Chłodniej nad morzem.

W niedzielę i poniedziałek po południu możliwe przelotne opady deszczu. W niedzielę na Pomorzu padać może już od rana. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 2-4 stopni na północny i północnym wschodzie do 6-8 stopni na południu. Na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki. Temperatura maksymalna w dzień od 14 do 18, chłodniej jedynie nad morzem.

Jak prognozuje IMGW we wtorek będzie nieco chłodniej. Na północy pogodnie, na pozostałym obszarze miejscami pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 5 do 7 stopni. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni, chłodniej nad morzem.

W środę i w czwartek chmury ze słabym deszczem będą się przeplatały z przebłyskami słońca. W nocy możliwe przymrozki. Temperatura minimalna od –1 stopnia na północnym wschodzie, około 0 stopni na Kaszubach i Pomorzu, do 3 stopni w centrum i 8-9 stopni na południu i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 15 do 18 stopni.

IMGW prognozuje, że w najbliższych dniach sytuacja hydrologiczna będzie spokojna. "Przeważać będzie stabilizacja i nieznaczna tendencja spadkowa stanów wody głównie w strefie wody średniej i niskiej. Nieznaczne wzrosty i wahania w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej mogą nastąpić punktowo na mniejszych ciekach pod wpływem prognozowanych opadów deszczu i pracy urządzeń hydrotechnicznych" - zaznaczył Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.