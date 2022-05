Rzeczniczka podała, że do strzelaniny doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Przedborskiej w centrum Radomska (Łódzkie). Było to w okolicach sklepu. Policjanci potwierdzili, że doszło do strzelaniny. Okazało się, że dwóch mężczyzn ma rany postrzałowe, trzeci ranny mężczyzna został uderzony jakimś narzędziem - przekazała PAP Wlazłowska. Mężczyznom udzielono pomocy medycznej. Jeden z nich jest w szpitalu - podała. Dwaj mężczyźni są w dyspozycji policji, są przesłuchiwani - dodała.

Reklama

Policja: Zatrzymano trzy osoby

W niedzielę pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wieczorem grupa kilku mężczyzn podjechała samochodem w rejon ulicy Przedborskiej w Radomsku. Doszło do bójki między nimi a dwójką innych mężczyzn. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzałów z broni palnej. W szpitalu pozostaje już tylko jeden uczestnik zdarzenia. Wstępnie zostało ono zakwalifikowane jako bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia - relacjonowała w niedzielę przed południem rzeczniczka wojewódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka.

W efekcie prowadzonych całą noc intensywnych działań z udziałem policjantów z Radomska i komendy wojewódzkiej w Łodzi wszyscy uczestnicy zajścia zostali ustaleni. Pięciu mężczyzn jest zatrzymanych - podkreśliła Kącka. To mieszkańcy Radomska w wieku od 20 do 42 lat znani z wcześniejszych konfliktów z prawem - przekazała. Najprawdopodobniej jeszcze w niedzielę będą przesłuchiwani. Policjanci podczas przeszukań zabezpieczyli różne niebezpieczne narzędzia w tym broń palną. Z uwagi na trwające działania przekazanie szczegółów nie jest możliwe - zastrzegła.

Reklama

Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia