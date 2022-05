Za te przestępstwa 39-latkowi grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia - dodał Maludy. Do zatrzymania mężczyzny doszło 13 maja br., po zgłoszeniu od pokrzywdzonej w tej sprawie kobiety. Z jej relacji wynikało, że gdy jechała przez miasto, w pewnym momencie wyprzedził ją srebrny samochód, którego kierowca nagle zahamował, stanął w poprzek drogi uniemożliwiając jej przejazd.

Z auta wysiadł jej były partner i wymierzył w jej kierunku przedmiot przypominający broń palną, wykonując gest przeładowywania. Pokrzywdzona była przestraszona, odruchowo schowała głowę, nerwowo włączyła bieg i uciekła. Była w szoku i ogromnym stresie. Natychmiast powiadomiła o incydencie policję.

Skład broni w domu i w samochodzie

Kryminalni od razu przystąpili do działania. Szybko ustalili, jakim autem poruszał się podejrzany i po dwóch godzinach zatrzymali 39-latka. W samochodzie miał on broń krótką, magazynki do pistoletu załadowane pociskami, nóż sprężynowy, maczetę, paralizator, narkotyki oraz dwa baniaki z benzyną.

Ponadto, za fotelem pasażera kryminalni znaleźli pojemnik, w którym wg zatrzymanego miał znajdować się ładunek wybuchowy wypełniony prochem. Policyjni pirotechnicy za pomocą robota wydostali ładunek z pojazdu i zdetonowali w bezpiecznych warunkach, co potwierdziło, że w pojemniku znajdował się ładunek wybuchowy, który stwarzał zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób.

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny, policjanci znaleźli części do budowy pistoletów, amunicję ostrą oraz inne przedmioty mogące służyć do konstrukcji ładunków wybuchowych. Były tam też kolejne narkotyki. Śledczy ustalili, że 39-latek od pewnego czasu interesuje się bronią i sam konstruuje amunicję. Ponadto okazało się, że mężczyzna eksperymentował również w zakresie stworzenia bomby z petard i pocisków - dodał rzecznik.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.