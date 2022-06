Zgadzam się z tymi założeniami, ale muszę stwierdzić, że to nie wszystkie określenia słowa powaga. Bo do którego z tych punktów powinno być przypisane stwierdzenie, że powaga to odwrotność zabawy? Albo jak powiem: "Ty na poważnie?" to słowu "poważnie" bliżej do obelgi niż jednemu z powyższych określeń. Dlatego gdybym miał się odnieść do wszystkich ważniejszych jak i również pomniejszych znaczeń tego słowa byłby to za duży tekst.