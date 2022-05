Polska będzie pod wpływem niżu z głównym ośrodkiem nad Norwegią, z zachodu na wschód przez północną połowę kraju przemieszczać się będzie wtórny, płytki niż. Z południa napłynie ciepła masa powietrza polarnego morskiego, jedynie nad północny zachód napływać będzie nieco chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, z wyjątkiem części południowo-zachodniej, burze, silniejsze na północy kraju. Prognozowana suma opadów w północnej połowie kraju do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 21 stopni w centrum i 23 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem około 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz porywy do 75 km/h, w górach do 60 km/h.