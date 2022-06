Ostrzeżenia meteorologiczne 3. stopnia przed upałem obowiązują w całym woj. podkarpackim oraz dużej części małopolskiego i lubelskiego.

Temperatura maksymalna w dzień osiągnie w czwartek od 32 st. C do 35 st. C. W piątek prognozowane są lokalnie upały sięgające 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Na większej części kraju poza Pomorzem Środkowym i Zachodnim oraz województwami zachodnimi, również spodziewane są upały. Jednak dla tych obszarów IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia. Temperatura maksymalna w czwartek od 30 st. C do 34 st. C, w piątek lokalnie do 35 st. C.; w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

gwałtowne burze. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. W Bydgoszczy i okolicach podczas burz może spaść od 30 mm do 40 mm deszczu, a lokalnie nawet do 50 mm; porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. W szerokim pasie przebiegającym od Gdańska, przez Bydgoszcz, Opole, do granic Polski przejdą. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. W Bydgoszczy i okolicach podczas burz może spaść od 30 mm do 40 mm deszczu, a lokalnie nawet do 50 mm; porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

IMGW, ogłaszając ostrzeżenia trzeciego stopnia, przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.