W poniedziałek po raz pierwszy w Polsce obchodzony jest Dzień Prokuratury. Święto to zostało ustanowione w ubiegłym roku. Data obchodów nawiązuje do wydania w lipcu 1932 r. tzw. kodeksu Makarewicza.

Reklama

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas uroczystości powiedział, że ciężka, codzienna praca prokuratury zasługuje na swoje uznanie i wpisanie do kalendarza. - Dlatego chciałbym skierować słowa podziękowania do wszystkich bez wyjątku, którzy składają się na polską prokuraturę. Począwszy od prokuratorów, poprzez asesorów, asystentów prokuratorskich, pracowników administracji i pozostałych pracowników. To państwa praca wspólna, często z pasją, zaangażowaniem, poświęceniem czasu prywatnego, a czasem nawet z narażeniem własnego bezpieczeństwa, przyczynia się do sukcesów, które odnosicie - mówił Ziobro.

"Jesteśmy dużo bezpieczniejszym krajem"

Jego zdaniem, praca prokuratury "znajduje wyraz w przekonaniu Polaków o tym, że jesteśmy dużo bezpieczniejszym krajem".

Reklama

Powołując się na wyniki badań CBOS powiedział, że od 2015 r. poczucie bezpieczeństwa Polaków wyraźnie zmieniło się na lepsze. - W 2015 roku zaledwie 66 procent Polaków mówiło, że czuje się w Polsce bezpiecznie. Dzisiaj jest to 81 procent Polaków. To jest dowód najwyższego zaufania do pracy polskiej prokuratury, ale też innych służb - powiedział minister.

Mateusz Mikowski