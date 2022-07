Piątek będzie ciepłym i pogodnym dniem. Na wschodzie i północy kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i zachodzie w miarę upływu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu. Strefa pogorszenia pogody obejmie przede wszystkim województwa południowe. Tam będzie przybywało chmur, aż do wystąpienia opadów deszczu i lokalnych burz - wyjaśniła synoptyk. Dodała, że burze mogą pojawić się w rejonie Dolnego Śląska, Małopolski, Bieszczad.

Jaka będzie temperatura?

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 23 st. C na północnym wschodzie, około 27 st. C w centrum, do 30 st. C na południu i zachodzie. Nad morzem miejscami około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w trakcie burz porywisty do 65 km/h.

Autorka: Agnieszka Gorczyca