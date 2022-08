Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska poinformowała PAP, że wszczęto śledztwo z art. 148 par. 1, czyli zabójstwa. "Została też zlecona sekcja zwłok" - dodała. Za to przestępstwo może grozić nawet dożywocie. Prokurator Skrzeczkowska dodała, że w sobotę odbędzie się przesłuchanie i podejrzewanemu mężczyźnie zostaną postawione zarzuty. Jak ustaliła PAP, w chwili zatrzymania był on pijany.

Do brutalnej zbrodni doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Myśliborskiej na Białołęce. Policjanci znaleźli zwłoki 75-letniego mężczyzny, który miał - jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP - odcięte nogi. W czwartek przed godziną 23 policjanci w budynku przy Myśliborskiej znaleźli ciało 75-letniego mężczyzny. Do sprawy został zatrzymany 48-latek, właściciel mieszkania - powiedziała w piątek PAP kom. Paulina Onyszko z białołęckiej komendy. Zaznaczyła, że w czwartek na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Dzisiaj również zabezpieczają ślady - dodała.

W śmietniku znaleziono odcięte nogi

O sprawie jako pierwszy napisał portal rmf24.pl. Według nieoficjalnych informacji portalu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwoniła kobieta, która nie mogła skontaktować się z mężem. 75-latek miał pójść do mieszkania byłego zięcia - 48-letniego Jarosława R.

"Kiedy służby dotarły na miejsce, drzwi do mieszkania 48-latka były zamknięte. W pewnym momencie na klatce schodowej mężczyzna ten pojawił się z piłą tarczową. Na ubraniu miał brunatne plamy i ślady ziemi. Jarosław R. odmówił otwarcia mieszkania, ale dał policjantom klucze" - napisał portal. Dodał, że kiedy funkcjonariusze otworzyli drzwi, w przedpokoju zauważyli zwłoki mężczyzny z nogami odciętymi na wysokości ud. "Był to 75-latek poszukiwany wcześniej przez swoją żonę. Według nieoficjalnych informacji na terenie osiedla, gdzie doszło do tragedii, w jednej z altan śmietnikowych policjanci znaleźli odcięte kończyny. Były zapakowane w foliowe worki i wrzucone do pojemnika" - podał portal.

Autorka: Marta Stańczyk