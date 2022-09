W całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Najwięcej deszczu spadnie w zachodniej części kraju, miejscami do 15 milimetrów. Niewykluczone są też burze z opadami gradu lub krupy śnieżnej – powiedział synoptyk.

Reklama

W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie od 12, 13 st. C, na Podhalu 14 st. C, do 18 st. C w centrum i na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku południowego.

Będzie pochmurnie

Słoneczna aura, która towarzyszyła nam w ostatnich dniach to przejściowa sytuacja. W najbliższych dniach raczej będzie dominować cyrkulacja zachodnia i deszcz. Może ta pogoda nie będzie bardzo brzydka i zła, ale zdecydowanie będzie więcej deszczu i chmur niż słońca – podsumował synoptyk.

Reklama

Autorka: Agnieszka Gorczyca