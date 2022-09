Według prognozy pogody przekazanej przez Małgorzatę Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek należy spodziewać się pogorszenia pogody, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju.

Od zachodu nad Polskę nasunie się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, który powoli będzie wędrował do centrum kraju. Według naszych szacunków w południe dojdzie do linii od Zatoki Gdańskiej po Śląsk. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Więcej słońca we wschodniej połowie kraju. Od Kaszub, Warmii na północy, po Śląsk i Małopolskę na południu, możliwe są słabe burze i niezbyt duże opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na północy kraju, do 17-18 stopni w centralnej i południowo-zachodniej części Polski - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Będzie pochmurnie i deszczowo

Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Według synoptyków IMGW-PIB, taka jesienna pogoda, w czasie której nie zabraknie chmur i przelotnych opadów przeplatanych przebłyskami słońca, podczas których temperatura w dzień może lokalnie dochodzić do 15-17 stopni, będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilka dni.

autor: Marek Szczepanik