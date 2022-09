Najwięcej deszczu spadnie na południowym wschodzie. Tam zachmurzenie będzie duże. Od Podlasia i poniżej na wschód również będzie padało. W centrum przejaśnienia i słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie najwięcej słońca.

Reklama

Na wschodzie deszczowo

Podsumowując zachodnia połowa kraju będzie z lepszą pogodą, zaś wschodnia deszczowa – dodała synoptyk.

Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej na południowym wschodzie 12-13 stopni i w rejonach podgórskich od 8 do 12. Najcieplej na południowym zachodzie 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, tylko na Wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni.

Reklama

W nocy utrzyma się podobna pogoda. Ciągle na południowym wschodzie najwięcej opadów. Rozpogodzenia na północy i zachodzie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Przy gruncie temperatura może spaść do minus 1 stopnia. Na pozostałym obszarze od 4 do 9 stopni. W dolinach górskich ok. 3-4 stopni.

Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Autor: Jacek Buraczewski