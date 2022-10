Mieszkańcy bloku przy u. Asnyka w Ostrowie Wlkp. kilka dni temu zawiadomili policję o wydobywającym się z mieszkania na klatkę schodową odorze.

Pod wskazanym adresem lokal wynajmował 27-letni mężczyzna. Mieszkał w nim z dwoma psami – 1,5 rocznym amstaffem i 10 - letnim kundelkiem.

Mieszkańcy skojarzyli, że od pewnego czasu widzieli tylko mężczyznę, bez towarzystwa zwierząt.

Policjanci znaleźli martwego psa

W mieszkaniu policjanci odnaleźli leżącego w odchodach martwego psa rasy amstaff i ledwie żyjącego kundelka – powiedziała mł. asp. Małgorzata Michaś.

Na miejsce zdarzenia wezwano też pracownika schroniska dla zwierząt i lekarza weterynarii.

Pies był strasznie chudy. W odchodach musiał leżeć od kilkunastu dni a przy nim czuwał wycieńczony z głodu i pragnienia kundelek – powiedziała PAP Agnieszka Nowicka, kierownik schroniska w Wysocku Wielkim k. Ostrowa Wlkp.

Zdaniem lekarza weterynarii Mariusza Dolaty z Przygodzic, który przeprowadził sekcję, pies został zagłodzony. Nie miał nic tłuszczu, żołądek i jelita były puste. Do tego dostał biegunkę, co przyczyniło się do śmierci. – powiedział. Dodał, że nie stwierdził parwowirozy, ale też nie ustalił, co było przyczyną biegunki.

Do mieszkania przyjechała też matka mężczyzny. Podobnie jak sąsiedzi była zszokowana i nie potrafiła zrozumieć i wyjaśnić przyczyn zachowania syna.

Dbał o psy, potrafił je wyprowadzać cztery razy dziennie – powiedzieli lokatorzy.

Zdaniem mieszkańców, coś musiało się stać z mężczyzną. To do niego niepodobne. Zaniedbał się, zachowywał się tak, jakby mu było wszystko jedno – powiedzieli.

Policja wszczęła dochodzenie; mężczyźnie postawiono zarzut znęcania się nad psami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

autorka: Ewa Bąkowska