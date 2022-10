Animacja została wyemitowana przez Telewizję Polską 10 stycznia 2019 r. Po emisji animacji Telewizyjna Agencja Informacyjna zawiesiła wydawcę i prowadzącego program "Minęła 20".

Barbara Piela poinformowała na Twitterze, że proces zakończył się jej wygraną.

"Wygrałam proces z Jerzym Owsiakiem! Doszło do naruszenia dóbr osobistych - na konferencji prasowej (...) zawarł bezpodstawne sugestie łączące mnie ze zbrodniami Auschwitz i przyczyną śmierci Pawła Adamowicza. Animacja nie miała charakteru antysemickiego" - napisała też na Facebooku.

"Autorka czuje się obrażona moją obroną na jej atak"

"Autorka filmu czuje się obrażona moją obroną na jej atak. Podaje sprawę do sądu. Wszyscy na sali sądowej oglądamy ten film ponownie. Traumatyczne przeżycie. Cała rozprawa jak z powieści Kafki. Pytania, co mogło mnie obrazić. Odpowiedzi, że Gwiazda Dawida była na banknocie taka maleńka. Dwie godziny detalicznego rozkładania tego okropnego filmu na czynniki pierwsze. Zapada wyrok. Musze przeprosić autorkę plastelinowych opowieści. Wszystko to, co powiedziałem w swojej obronie, mogło ją obrazić. Słowa przeprosin mają paść w ogólnopolskich mediach" - napisał Owsiak.

Zapowiedział też: "Będę walczył, choć kolejny raz serce przechodzi lodem i zamiera. Będę walczył, bo kiedy wydamy cichą zgodę na tę telewizyjną szczujnię, to już krok do zobojętnienia, które jak betonowy głaz długo będzie nie do ruszenia. I chociażby także po to, aby pokazać, jak ważnym jest to, co robimy razem. Póki ogień w sercu…".