Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i zacznie spadać.

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, po południu zanikające. Wysoko w Karpatach opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano, a lokalnie do godzin południowych, mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w ich rejonie może utrzymywać się zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 8 do 11 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat i lokalnie na północnym wschodzie od 6 do 8 st. C. Wiatr słaby, na przeważającym obszarze z kierunków południowych, tylko na wschodzie zmienny z przewagą kierunków północnych. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, a w pierwszej połowie nocy również miejscami rozpogodzenia. W drugiej połowie nocy postępujące od zachodu słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 do 5 st. C, cieplej na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich od 6 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami w rejonach górskich w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

Początek tygodnia pochmurny

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 9 do 13 st. C, chłodniej na krańcach północno-wschodnich około 7 st. C. Najcieplej miejscami na południu około 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem i w rejonach górskich umiarkowany i dość silny, w porywach około 55 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, południowy.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.