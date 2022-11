Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 12 na parkingu przy ścieżce zdrowia w Wolicy k. Kalisza. Matka z dziewczynką, zamieszkałe w Nowych Skalmierzycach, wróciły ze spaceru po lesie i próbowały wejść do zaparkowanego samochodu.

"Zdaniem kobiety mężczyzna jest niebezpieczny"

Z relacji kobiety – jak powiedziała PAP st. asp. Anna Jaworska-Wojnicz – wynika, że w tym czasie podeszło do niej trzech mężczyzn, w tym ojciec dziecka, którzy usiłowali wyrwać z jej rąk dziecko. Kiedy kobieta próbowała uciekać z córką, napastnicy podcięli jej nogi, upadła. Wyrwali dziecko i wsiedli do samochodu. Kobieta złapała się ich samochodu, w wyniku czego przeciągnęli ją przez kilka metrów po drodze i odjechali.

Jak dowiedziała się PAP, ojciec dziecka mieszka w Austrii i prawdopodobnie tam będzie chciał wywieźć 3-latkę. Zdaniem kobiety mężczyzna jest niebezpieczny. Małżonkowie są w trakcie rozwodu - kobieta wniosła o pozbawienie praw rodzicielskich.

Policja: Na tę chwilę nie uruchamiamy alertu

Dziewczynka miała na sobie różową kurtkę z czarnym zamkiem, cienką czarną czapeczkę z kwiecistymi wzorami, beżowo-brązowe spodenki i ciemne – szare wiązane buty. Na tę chwilę nie uruchamiamy alertu, kobieta jest w trakcie przesłuchiwania. Oboje mają pełnię władzy rodzicielskiej. Policjanci pracują nad ustaleniem miejsca pobytu mężczyzny i dziewczynki - powiedziała policjantka.

autorka: Ewa Bakowska