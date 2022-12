Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź. Alerty będą obowiązywały do godzin porannych we wtorek w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także w części województwa lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Natomiast w południowej części województwa dolnośląskiego, w górach powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm. Alert pierwszego stopnia, który dotyczy powiatu kłodzkiego będzie obowiązywał do godz. 16 we wtorek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Autor: Marcin Chomiuk