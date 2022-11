Jak przekazał PAP Jakub Gawron, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, sobota do końca dnia w całym kraju będzie pochmurna i z opadami.

Zachmurzenie będzie duże. Na zachodzie i południu Polski prognozujemy opady deszczu i mżawki. Na wschodzie i północnym wschodzie będą to opady śniegu, deszczu ze śniegiem i lokalnie marznącej mżawki. W centralnej Polsce i na Lubelszczyźnie do końca dnia mogą utrzymywać się gęste mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do plus 8 st. C. na południowym zachodzie - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

W nocy zachmurzenie nadal będzie duże. Tylko na południowym wschodzie okresami mogą pojawiać się większe przejaśnienia. W Polsce wschodniej prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Szczególnie niebezpiecznie będzie w północno-wschodniej części kraju, gdzie możliwe są miejscowe opady marznącego deszczu lub mżawki. W całym kraju możliwe są mgły ograniczające lokalnie widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu do plus 5 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby.

autor: Marek Szczepanik