Miasta i Gminy polskie maja coś takiego, jak swój własny charakter… Jaki ma według Państwa Radomsko?

Radomsko jest miastem o dużym potencjale ludzkim, z dużą dostępnością do dużych aglomeracji takich jak Warszawa, Łódź, czy Katowice. To miasto, w którym mieszkańcy są świadomie związani z przemysłem i usługami. Historyczne przywiązanie do tradycji przemysłowych sięga XIX wieku. Sektor produkcji mebli to motor napędowy małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizacją naszego miasta są meble skrzyniowe. Radomsko Mebluje to program Miasta Radomska skierowany do wytwórców mebli. Jednak podstawowym obszarem gospodarczym miasta jest przemysł. W Radomsku rozbudowany jest przemysł konstrukcji stalowych, AGD ( produkcja pralek i zmywarek Whirlpool) oraz przemysł wyrobów higienicznych (pieluchy Ontex).

Jakimi wartościami kieruje się Radomsko?

Miasto kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ta zasada jest szczególnie istotna , kiedy wraz z rozwojem przemysłu podejmowane są działania zwiększające komfort życia w mieście. Chcemy, aby w Radomsku stale wzrastała jakość i komfort życia, a miasto było postrzegane jako przyjazne zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. By było miastem po prostu ładnym, zielonym, posiadającym wiele miejsc rekreacji. By mieszkańcy mieli dobre miejsce do życia, pracy i czuli się z nim związani.

Czy Miasto posiada jeszcze wolne tereny inwestycyjne, aby ulokować nowych inwestorów?

Stale rozbudowujemy strefę inwestycyjną, która stanowi bazę ekonomiczną miasta. Dzięki rozbudowie lokuje się w niej więcej firm, powstają nowe miejsca pracy. Pomimo dużego napływu nowych inwestorów na przestrzeni lat 2006-2022 – to 26 nowych podmiotów - nadal dysponujemy wolnymi terenami inwestycyjnymi. W sumie obszar do zainwestowania to 41ha. Teren przeznaczony pod inwestycje jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego co znacząco ułatwia podjęcie decyzji o lokalizacji. Obecnie trwają rozmowy z 5 podmiotami, które badają możliwość lokalizacji na wybranych obszarach. To co nas cieszy to fakt, że większość to podmioty reprezentujące polski kapitał.

Co jest siłą napędowa rozwoju Miasta?

Siła napędowa miasta to ludzie. Wszystko zaczyna się od człowieka i polega na ludzkich umiejętnościach i zaangażowaniu. Takich ludzi w naszym mieście nie brakuje. Ważną rolą samorządu jest stwarzanie warunków do działania. To także dbałość o oświatę jako podstawę społecznego potencjału rozwoju społeczeństwa.

Jakie są najprężniej działające przedsiębiorstwa w regionie?

Radomsko znane jest z produkcji mebli. Fameg to firma, która kultywuje tradycje meblarstwa w produkcji mebli giętych. Firma znana i ceniona na rynkach europejskich. Branża meblarska w naszym mieście jest reprezentowana przez wiele firm, które można spotkać na targach Meble Polska w Poznaniu, a część z nich jest zrzeszona w miejskim programie Radomsko Mebluje. Kolejnym segmentem produkcji jest przemysł AGD , którego wiodącym przedstawicielem jest firma Whirlpool – marka rozpoznawana na całym świecie. Dzięki rozwojowi przemysłu w Radomsku w latach 2006-2022 powstała także nowa gałąź produkcji materiałów higienicznych. Firma Ontex jest światowym producentem pieluch, a Union Industries produkuje materiały dla większości firm z branży w Polsce. Nie sposób nie wspomnieć o przemyśle metalowym. Na bazie upadłego Mostostal Radomsko powstało kilka spółek, które produkują konstrukcje stalowe. W tym dziale znajdziemy podmioty o różnej wielkości zajmujące się przetwarzaniem metalu na potrzeby wszystkich działów gospodarki.

Jakie czynności podjęło Miasto w ostatnich latach, aby podnieść standard życia mieszkańców?

Stały rozwój i modernizacja centrum miasta dostarcza mieszkańcom nowych przestrzeni, w których mieszkańcy mogą korzystać z różnego rodzaju usług. Rozwój bazy rekreacyjnej, którego przykładem jest kompleks basenów Aqara, czy modernizacja boisk sportowych. Aktywność sportowa naszych mieszkańców spotyka się z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej, co owocuje postępami w sporcie. Nie zapominamy o zieleni w mieście. Zmodernizowaliśmy niemal wszystkie parki i skwery. Obecnie realizujemy duży obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy zajmujący około 5,5ha w centrum miasta. Poza zielenią zlokalizowane będą również obiekty do aktywnego wypoczynku. Od wielu lat dynamicznie modernizujemy drogi w Radomsku, poprawiamy bezpieczeństwo, nawierzchnię, ale także estetykę naszych ulic.

Czy mogą Państwo pochwalić się nietypowymi rozwiązaniami, elementami, które wyróżniają Państwa na tle innych Miast?

Myślę , że nietypowym rozwiązaniem jest wspomniana wcześniej realizacja kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego o dużej powierzchni w centrum miasta. Nie przeznaczamy tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe czy też inne. To będzie obszar zieleni i wypoczynku.

Plany na przyszłość…

Stały rozwój przemysłu i poszukiwania nowych inwestorów. Rozwój bazy gospodarczej daje możliwość przeznaczania nowych i zwiększających się środków na modernizację i rozwój miasta. Będziemy kontynuować rewitalizację centrum, rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w rejonie Wymysłówka. Myślę, że obszar ten będzie w przyszłości jednym z ulubionych przez mieszkańców terenem rekreacji i spędzania wolnego czasu.

