Co się dzieje po śmierci papieża?

Zgodnie z tradycją to kamerling ma obowiązek potwierdzenia śmierci papieża. Obecnie funkcję tę sprawuje irlandzki kardynał Kevin Farrell. Kamerling udaje się do prywatnej kaplicy papieża, gdzie trzykrotnie wywołuje jego imię, próbując go obudzić. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi, potwierdza zgon i przystępuje do kolejnych rytuałów. Jednym z nich jest zniszczenie papieskiego sygnetu, który pełnił funkcję pieczęci na oficjalnych dokumentach, co symbolizuje zakończenie pontyfikatu. Następnie zapieczętowane zostają apartamenty papieskie.

Reklama

Po formalnym stwierdzeniu śmierci kamerling powiadamia o niej Kolegium Kardynalskie, czyli najwyższy organ zarządzający Kościoła. Dopiero potem Watykan oficjalnie ogłasza zgon papieża w komunikacie dla mediów. Śmierć następcy św. Piotra rozpoczyna dziewięciodniową żałobę, znaną jako Novendiale, której korzenie sięgają starożytnego Rzymu. Włochy także zazwyczaj ogłaszają wówczas okres żałoby narodowej.

Reklama

Co dzieje się z ciałem papieża po śmierci?

Ciało papieża zostaje pobłogosławione, ubrane w tradycyjne szaty pontyfikalne i wystawione w Bazylice Świętego Piotra, gdzie wierni mogą oddawać mu hołd. Papieża żegnają setki tysięcy ludzi, w tym zagraniczni przywódcy i dygnitarze. W tym czasie w kościołach na całym świecie codziennie odbywają się nabożeństwa modlitewne i Msze Requiem. Kiedyś powszechną praktyką było balsamowanie zwłok papieży - niektórym usuwano nawet organy wewnętrzne. W rzymskim kościele św. Wincentego i św. Anastazego znajdują się zabalsamowane serca 25 papieży, zachowane jako relikwie.

Co dzieje się z pierścieniem papieża po jego śmierci?

Po śmierci papieża jego pierścień, zwany Pierścieniem Rybaka, zostaje symbolicznie zniszczony. Jest to ważny rytuał, który oznacza oficjalne zakończenie pontyfikatu i zapobiega ewentualnemu fałszowaniu dokumentów papieskich. Pierścień, który przez lata służył jako pieczęć na oficjalnych dokumentach, jest najpierw przedstawiany Kolegium Kardynalskiemu, a następnie kamerling uderza w niego młotkiem lub rysuje na nim głębokie nacięcia, czyniąc go bezużytecznym. Ten gest podkreśla przejście Kościoła w stan sede vacante.

Kto zastępuje papieża po śmierci?

Po śmierci papieża jego obowiązki nie przechodzą automatycznie na żadną jedną osobę, lecz tymczasowo zarządza nimi kamerling, który administruje majątkiem i sprawami Watykanu do momentu wyboru nowego papieża. Nie ma on jednak władzy duchowej ani możliwości podejmowania kluczowych decyzji dotyczących doktryny Kościoła. W tym okresie, zwanym sede vacante (łac. „pusty tron”), Kolegium Kardynalskie przejmuje część obowiązków związanych z kierowaniem Kościołem i przygotowuje konklawe, czyli zgromadzenie kardynałów odpowiedzialnych za wybór nowego papieża. Do czasu ogłoszenia nowego zwierzchnika Kościoła zawieszone zostają niektóre funkcje watykańskiej administracji, a Stolica Apostolska działa w trybie przejściowym.