Podczas spotkania z mediami szef MON podkreślił, że "możemy powiedzieć z satysfakcją, że Stany Zjednoczone zdecydowały o przekazaniu systemu Patriot na Ukrainę". - To bardzo dobra decyzja - oświadczył. - To decyzja, która pozwoli Ukrainie skutecznie bronić się przed atakami terrorystycznymi rosyjskimi wymierzonymi w infrastrukturę krytyczną Ukrainy - dodał.

Reklama

- To spowoduje zmniejszenie zagrożenia blackoutami, a więc to spowoduje także fakt, że Ukraińcy nie będą w ten sposób zmuszani do emigracji, do opuszczenia swojego państwa - powiedział szef MON.

Podkreślił także, że z całą pewnością system Patriot sprawdzi się na Ukrainie.

O zamiarze przekazania ukraińskim siłom zbrojnym baterii Patriot Biały Dom poinformował przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. O taki sprzęt apelowała strona ukraińska - Patrioty to zaawansowane systemy przeciwlotnicze, które - jak przypomniano - miałyby duże znaczenie dla ochrony Ukrainy przed powtarzającymi się zmasowanymi atakami rakietowymi ze strony Rosji.

Reklama

Grzegorz Bruszewski, Karol Kostrzewa